Il Comune di Messina adotterà nuove strategie per pianificare il futuro, con decisioni che riguarderanno direttamente le generazioni successive. I dirigenti utilizzeranno strumenti tecnici avanzati, come software di simulazione e sistemi di analisi dati, per elaborare piani urbanistici e ambientali più accurati. Le modifiche riguarderanno principalmente aree di sviluppo sostenibile e tutela del territorio. Le decisioni saranno prese sulla base di queste analisi, con l’obiettivo di anticipare le esigenze future della città.

Come cambieranno le decisioni comunali per proteggere le generazioni future?. Quali strumenti tecnici useranno i dirigenti di Messina per pianificare?. Chi sono gli esperti internazionali che guideranno questa trasformazione amministrativa?. Perché il modello di gestione del Comune di Parma è fondamentale?.? In Breve Seminario finale 23 giugno 2026 presso Palazzo dei Leoni a Messina. Relatori esperti ASviS Cristina Fioravanti Elio Manti e Luciano Monti. Partecipazione Comune di Parma per presentare pratiche di governance innovative. Progetto Messina Sostenibile 2030 finanziato dal Ministero dell'Ambiente. Il prossimo 23 giugno Palazzo dei Leoni ospiterà il seminario conclusivo sul tema della valutazione di impatto generazionale per le politiche comunali a Messina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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