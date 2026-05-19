Amazon anticipa apertura per luglio | nuove opportunità di lavoro

Amazon ha comunicato che il suo nuovo hub di Jesi sarà operativo già a partire da luglio, con il personale già trasferito e assunto. La data di apertura è stata anticipata rispetto alle previsioni iniziali. L’azienda ha completato le procedure di assunzione e trasferimento del personale, che ha già iniziato le attività preparatorie. La struttura sarà disponibile al pubblico e alle operazioni di magazzino nel mese di luglio. La notizia riguarda direttamente le opportunità di lavoro create dalla nuova apertura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui