Amazon anticipa apertura per luglio | nuove opportunità di lavoro
Amazon ha comunicato che il suo nuovo hub di Jesi sarà operativo già a partire da luglio, con il personale già trasferito e assunto. La data di apertura è stata anticipata rispetto alle previsioni iniziali. L’azienda ha completato le procedure di assunzione e trasferimento del personale, che ha già iniziato le attività preparatorie. La struttura sarà disponibile al pubblico e alle operazioni di magazzino nel mese di luglio. La notizia riguarda direttamente le opportunità di lavoro create dalla nuova apertura.
Jesi, 19 maggio 2026 – Personale già trasferito e assunto, parte in anticipo rispetto a quanto annunciato l’hub Amazon: già a luglio sarà operativo. A svelare la novità il governatore Francesco Acquaroli che lunedì è stato in visita al nuovo centro di distribuzione alla Coppetella, accompagnato dai vertici del colosso dell’e-commerce. Si tratta del primo centro di distribuzione nelle Marche e di uno snodo strategico per rafforzare la rete logistica del gruppo nel Paese. “L’apertura del centro di Jesi è un passaggio importante per la nostra Regione”. “L’apertura del centro di Jesi è un passaggio importante per la nostra Regione – commenta il presidente Acquaroli all’indomani della visita – perché unisce investimenti industriali, innovazione e prospettive occupazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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