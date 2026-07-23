Roma tegola Pisilli | stop muscolare prima dell’amichevole contro il Trastevere

Niccolò Pisilli si è fermato a causa di un problema muscolare e non giocherà nell’amichevole contro il Trastevere, prevista oggi a Trigoria. Questo rappresenta il secondo infortunio durante la preparazione estiva della squadra, dopo quello di Robinio Vaz.

La preparazione estiva della Roma registra il secondo imprevisto dopo l’immediato infortunio di Robinio Vaz. Niccolò Pisilli si è fermato nelle ultime ore a causa di un problema muscolare e non prenderà parte all’ amichevole contro il Trastevere, in programma oggi a Trigoria. Una notizia che arriva proprio mentre Gian Piero Gasperini continua a lavorare intensamente con il gruppo per mettere benzina nelle gambe e iniziare a trasmettere i suoi principi di gioco. L’amichevole servirà soprattutto per valutare la condizione della squadra dopo i primi giorni di allenamento, ma il tecnico dovrà fare a meno di uno dei giovani più attesi. Pisilli si ferma: niente Trastevere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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