Tegola Pisa Lusuardi ko | lesione al crociato nell’amichevole contro il Pavia

Durante un'amichevole contro il Pavia, il difensore del Pisa ha subito una lesione al ginocchio destro, risultata un trauma distorsivo. L'infortunio si è verificato domenica 19 luglio e ha causato la rottura del legamento crociato.

PISA – Il Pisa perde Mateus Lusuardi per un infortunio al ginocchio. Durante la partita amichevole disputata domenica 19 luglio contro il Pavia, il difensore ha riportato un trauma distorsivo alla gamba destra. Gli accertamenti clinici a cui è stato sottoposto il calciatore hanno confermato la diagnosi: il difensore ha subito una lesione del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni Lusuardi affronterà l’intervento chirurgico necessario per risolvere il problema e avvierà successivamente il programma di recupero fisico sotto la supervisione dello staff medico del club. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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