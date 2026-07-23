Roma Serena Rossi porta l’anima di Napoli nella Cavea dell’Auditorium | orario e biglietti

Stasera a Roma, Serena Rossi si esibirà nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, portando sul palco le canzoni di “SereNata a Napoli”. L’evento fa parte del programma del Roma Summer Fest e rappresenta uno dei momenti principali dell’edizione 2026. I biglietti sono disponibili per assistere a questa serata dedicata alla musica e alle tradizioni partenopee. L’appuntamento è previsto per questa sera, con orario ancora da definire.

Roma, 23 luglio 2026 – Napoli arriva a Roma con le sue voci, le sue contraddizioni e le sue leggende. Questa sera Serena Rossi porta “SereNata a Napoli” nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, per uno degli appuntamenti principali del Roma Summer Fest. Lo spettacolo inizierà alle 21 e accompagnerà il pubblico in un viaggio fatto di musica e parole. Una dichiarazione d’amore alla città che ha cresciuto e ispirato l’attrice e cantante. Serena Rossi racconta la sua Napoli. “SereNata a Napoli” è il primo spettacolo teatrale ideato e interpretato da Serena Rossi. Al centro c’è una città descritta come femminile, affascinante e piena di contrasti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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