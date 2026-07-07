Anastacia a Roma il live nella Cavea dell' Auditorium

Lunedì 6 luglio, la cantante statunitense si è esibita nella Cavea dell'Auditorium di Roma, partecipando al Roma Summer Fest. Lo spettacolo ha visto una performance dal vivo con il pubblico presente. La cantante ha portato sul palco il suo repertorio, coinvolgendo gli spettatori con la sua voce. La data rientra nel calendario del festival estivo della città. Non sono stati riportati incidenti o eventi straordinari durante l’evento.

Anastacia Ã¨ tornata nella Capitale, per il Roma Summer Fest. La cantautrice statunitense, lunedÃ¬ 6 luglio, ha fatto tappa nella Cavea dellâ??Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con il suo tour con cui festeggia i 25 anni di Â«Not That KindÂ», il suo album dâ??esordio che la consacrÃ² tra le grandi protagoniste della musica pop mondiale. Â«Ciao Roma, che bello ritrovarvi in cosÃ¬ tantiÂ», dice dal palco, accolta da urla e lungo applauso. Con la sua voce potente e tanto carisma, ripercorre la sua lunga carriera con 225 premi in 31 Paesi, raggiungendo il primo posto delle classifiche in 19 nazioni. Propone in scaletta i suoi grandi successi come Â«Iâ??m outta loveÂ», Â«Paid my duesÂ», Â«Left outside aloneÂ», facendo cantare, emozionare e divertire tutti. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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Anastacia - Live Roma 06-07-2026

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