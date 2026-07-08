Gli Europe si sono esibiti a Roma martedì 7 luglio, nella Cavea dell'Auditorium. La band ha proposto un concerto con un sound rock potente e alcune sfumature melodiche. La performance è stata accompagnata da applausi del pubblico presente.

Rock potente con sfumature melodiche, il ritorno nella Capitale degli Europe. Joey Tempest, John Norum & co., martedÃ¬ 7 luglio, sono approdati sul palco nella Cavea dellâ??Auditorium Parco della Musica, con il loro tour europeo, che celebra il quarantesimo anniversario della super hit Â«The Final CountdownÂ» e con cui presentano dal vivo anche i brani del loro dodicesimo album in studio Â«Come This MadnessÂ», pubblicato a settembre scorso per Silver Lining Music. Alle 21e10, accolti da urla e lungo applauso degli oltre tremila che hanno riempito la cavea, salgono sul palco e aprono il live con il brano Â«On Broken WingsÂ», a cui seguono Â«Rock The NightÂ» e Â«Walk The EarthÂ». 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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© Video.corriere.it - Il ritorno a Roma degli Europe, applausi nella Cavea dell'Auditorium

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