Roma | sequestrati struttura ricettiva e immobile di pregio per oltre 2 milioni

La guardia di finanza di Roma ha sequestrato una struttura ricettiva nella zona di Largo di Torre Argentina e un immobile di pregio nel quartiere Trastevere, per un valore complessivo superiore ai 2 milioni di euro. L’operazione è stata condotta su delega della Procura della Repubblica capitolina. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni specifiche del sequestro o sulle persone coinvolte.

Una struttura ricettiva situata nella zona di Largo di Torre Argentina e un immobile di pregio nel quartiere Trastevere sono stati oggetto di sequestro da parte della guardia di finanza di Roma, su delega della Procura della Repubblica capitolina. Il valore complessivo dei beni coinvolti in questo nuovo provvedimento supera i 2 milioni di euro, portando il valore totale del patrimonio sottoposto a sequestro nell’ambito di questo procedimento a circa 60 milioni di euro. Questo provvedimento, emesso dal Tribunale di Roma, è il risultato di ulteriori sviluppi investigativi che seguono un precedente sequestro di prevenzione eseguito contro gli stessi soggetti, il quale aveva riguardato beni per oltre 50 milioni di euro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ROMA 23/07/2026 – NUOVO SEQUESTRO DI PREVENZIONE PER OLTRE 2 MLN

Notizie e thread social correlati

Roma: in fuga dal 2025 rintracciato in struttura ricettiva, era ricercato in campo internazionaleNelle ultime ore, a Roma, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 48 anni, originario dell’Iraq, grazie alla collaborazione con le autorità...

Principio d'incendio in un appartamento adibito a struttura ricettivaNella mattinata di oggi, martedì 12 maggio, si è verificato un principio d'incendio in un appartamento situato al civico 268 di Santa Croce, a...

Temi più discussi: Blitz dei NAS in provincia di Frosinone: chiusi agriturismi e sequestrati 200 chili di alimenti e 217 uova; Blitz dei NAS in provincia di Frosinone: sospese tre attività e sequestrati 200 chili di alimenti; Maxi operazione in Brianza: sequestrati droga e un coltello, un uomo in ospedale e un locale finito nei guai; Frosinone. Operazione Estate Tranquilla del Nas Carabinieri di Latina. Sospese tre attività agrituristiche e sequestrati quintali di alimenti irregolari.

Roma, sequestrati hotel e immobile di lusso da oltre 2 milioni: il patrimonio bloccato sale a 60 milioniNewTuscia – ROMA – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, su delega della Procura della Repubblica capitolina, hanno eseguito il sequestro di una struttura ricettiva in ... newtuscia.it

Roma: sequestrati struttura ricettiva e immobile di pregio per oltre 2 milioniSequestrati beni per oltre 2 milioni di euro a Roma, portando il totale a circa 60 milioni. Indagini rivelano complessità patrimoniale. romadailynews.it