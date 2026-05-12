Principio d' incendio in un appartamento adibito a struttura ricettiva

Da veneziatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, martedì 12 maggio, si è verificato un principio d'incendio in un appartamento situato al civico 268 di Santa Croce, a Venezia. L'immobile è utilizzato come struttura ricettiva e l'intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo per contenere le fiamme e prevenire danni maggiori. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante l'evento.

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Principio d'incendio nella mattinata di oggi, martedì 12 maggio, in un appartamento adibito a struttura ricettiva al civico 268 di Santa Croce a Venezia. Nessuna persona è rimasta ferita.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayL'emergenza è scattata attorno alle ore 6.30. I.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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