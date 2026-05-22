Roma | in fuga dal 2025 rintracciato in struttura ricettiva era ricercato in campo internazionale

Nelle ultime ore, a Roma, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 48 anni, originario dell’Iraq, grazie alla collaborazione con le autorità belghe. L’uomo era ricercato a livello internazionale e si trovava in una struttura ricettiva della città. La sua fuga era iniziata nel 2025, ma è stata interrotta grazie a un’operazione congiunta tra le forze di polizia di diversi paesi. L’arresto si inserisce in un’attività di contrasto alla criminalità internazionale.

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