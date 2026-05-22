Roma | in fuga dal 2025 rintracciato in struttura ricettiva era ricercato in campo internazionale
Nelle ultime ore, a Roma, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 48 anni, originario dell’Iraq, grazie alla collaborazione con le autorità belghe. L’uomo era ricercato a livello internazionale e si trovava in una struttura ricettiva della città. La sua fuga era iniziata nel 2025, ma è stata interrotta grazie a un’operazione congiunta tra le forze di polizia di diversi paesi. L’arresto si inserisce in un’attività di contrasto alla criminalità internazionale.
Nelle ultime ore, grazie alla cooperazione delle Autorità belghe, la Polizia di Stato ha effettuato un arresto significativo a Roma, fermando un quarantottenne di origine irachena e interrompendo la sua fuga internazionale. L’uomo, nonostante i suoi sforzi per passare inosservato tra gli ospiti della capitale, è stato rintracciato presso una struttura ricettiva della città. Questo è avvenuto quando, da via Calatafimi, è partito un alert che ha segnalato una presenza sospetta alla sala operativa della Questura. Dettagli dell’Intervento Poliziesco. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di polizia Esquilino, intervenuti presso l’hotel, il piano dell’uomo sembrava essere quello di una “toccata e fuga”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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