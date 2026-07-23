Il business dei pezzi di ricambio rubati a Roma | blitz dei carabinieri e sequestro a Ponte Galeria

I carabinieri hanno eseguito un blitz a Ponte Galeria, sequestrando numerosi pezzi di ricambio e veicoli rubati. Le indagini hanno scoperto una rete di container usati come magazzini per lo stoccaggio di componenti e veicoli di provenienza illecita. L'operazione è stata avviata per contrastare i furti di motociclette nelle zone residenziali della capitale. Non sono stati resi noti dettagli sulle persone coinvolte o sui quantitativi sequestrati.

Una fitta rete di container adibiti a magazzino e punto di stoccaggio per un ingente giro di veicoli e componenti d’origine illecita. La capillare attività investigativa sul territorio, nata per frenare la scia di furti di due ruote nelle aree residenziali della capitale, ha condotto gli uomini dell’Arma fino alla zona di Ponte Galeria. I militari della Compagnia Roma Parioli, affiancati dal personale della Stazione locale e con il supporto del Gruppo e della Compagnia di Ostia, hanno fatto irruzione nell’area industriale di via della Magliana per effettuare una verifica approfondita sulla sede di un’azienda locale. All’interno del sito presidiato gli investigatori si sono trovati di fronte a ben 54 moduli metallici, tutti formalmente presi in locazione da cittadini stranieri. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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