Il 23 luglio si è rafforzata la collaborazione tra l’Università di Tor Vergata, il policlinico Casilino e il PTV nel quadrante sud-est di Roma. I tre enti hanno rinnovato l’accordo di collaborazione, puntando a migliorare la gestione e l’efficienza dei servizi sanitari e universitari nella zona. La partnership riguarda attività di ricerca, formazione e assistenza sanitaria, con l’obiettivo di integrare le risorse e le competenze tra le istituzioni.

Roma, 23 lug. (Adnkronos Salute) - Si rafforza la collaborazione tra Università, ospedale universitario e sanità territoriale nel quadrante sud-est della Capitale. È stata recentemente firmata la nuova convenzione tra l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, il policlinico Casilino Spa e l'Azienda ospedaliera universitaria policlinico Tor Vergata (Ptv), che rinnova e consolida una partnership strategica per l'assistenza sanitaria, la formazione e la ricerca. La convenzione disciplina la collaborazione tra ateneo e policlinico Casilino per la tutela della salute della collettività e per il potenziamento delle attività di formazione rivolte a studenti e personale medico, nel rispetto dei princìpi e delle direttive del Protocollo d'intesa tra Università e Regione Lazio nella gestione dell'azienda ospedaliera universitaria Ptv. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Roma, rinnovata alleanza Università Tor Vergata, policlinico Casilino e Ptv

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