Roma, 5 mag. (AdnkronosLabitalia) - Si è svolto oggi presso l'Auditorium Ennio Morricone della Macroarea di Lettere e filosofia, l'evento dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata con il quale l'ateneo ha aderito all'iniziativa nazionale Le Università per Giulio Regeni, promossa dalla senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore. La giornata, dedicata al tema della libertà della ricerca - organizzata, coordinata e animata da Lucia Ceci, prorettrice alla Comunicazione dell'Ateneo - si è aperta con i saluti istituzionali del rettore Nathan Levialdi Ghiron e della direttrice generale Silvia Quattrociocche prima dell'intervento di Diego Bianchi, notissimo autore e presentatore televisivo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Roma Tor Vergata iniziativa 'Università per Giulio Regeni'

Università, rettore Levialdi Ghiron (Tor Vergata): Importante coinvolgere studenti e società

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