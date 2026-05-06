Operata a 102 anni al Policlinico Tor Vergata di Roma in piedi dopo 2 giorni

Una donna di 102 anni si è sottoposta a un intervento chirurgico complesso presso il Policlinico Tor Vergata di Roma. L’operazione, iniziata due giorni fa, si è conclusa con esito positivo. La paziente è stata sottoposta alla procedura e si trova in condizioni stabili. Dopo il intervento, è stata messa in piedi, senza complicazioni evidenti.