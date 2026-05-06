Operata a 102 anni al Policlinico Tor Vergata di Roma in piedi dopo 2 giorni
Una donna di 102 anni si è sottoposta a un intervento chirurgico complesso presso il Policlinico Tor Vergata di Roma. L’operazione, iniziata due giorni fa, si è conclusa con esito positivo. La paziente è stata sottoposta alla procedura e si trova in condizioni stabili. Dopo il intervento, è stata messa in piedi, senza complicazioni evidenti.
(Adnkronos) – Un intervento chirurgico complesso su una paziente di 102 anni si è concluso con successo al Policlinico Tor Vergata di Roma. "L’operazione, eseguita da una équipe multidisciplinare guidata dalla professoressa Elena Gasbarra, direttore della Uco di Ortopedia e Traumatologia e responsabile del percorso dedicato alla fragilità ossea, ha riguardato la sostituzione dell’anca dopo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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