Roma perde circa il 27 per cento delle risorse idriche, una percentuale superiore rispetto al 14 per cento di Milano. La rete di distribuzione dell’acqua è considerata obsoleta, e sono previsti sei anni per completare i lavori di ristrutturazione. La perdita di acqua si verifica lungo le condutture, riducendo l’efficienza dell’approvvigionamento. La situazione evidenzia problemi di infrastrutture datate e di gestione della rete di distribuzione.

Roma spreca ancora un quarto, il 27 per cento, delle risorse idriche contro il 14 per cento di Milano. Sebbene negli ultimi dieci anni il tasso di dispersione si sia ridotto di 16 punti — prima era del 43 per cento — e sia inferiore alla media nazionale che si attesta intorno al 42 per cento, si moltiplicano le azioni per migliorare l’efficienza della rete in linea con gli obiettivi della sostenibilità e del risparmio energetico. In questa ottica dal 2023 l’infrastruttura è stata distrettualizzata, segmentata in anelli più piccoli per effettuare un monitoraggio puntuale, e si sta lavorando per ottimizzare la gestione del sistema di adduzione idrico di Roma. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, perso un quarto delle risorse idriche. Rete obsoleta: sei anni per ristrutturarla

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