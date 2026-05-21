Valle d’Aosta | la Regione assume il controllo delle risorse idriche

La Regione autonoma della Valle d’Aosta ha deciso di assumere il controllo diretto delle risorse idriche presenti sul suo territorio. La mossa coinvolge la gestione delle concessioni idroelettriche di maggiori dimensioni, che finora erano affidate ad aziende private o enti esterni. La legge approvata prevede che la Regione possa decidere su come utilizzare le acque e le risorse energetiche generate, con possibili effetti sulle tariffe energetiche per i cittadini. La questione riguarda anche il ruolo delle autorità regionali nelle decisioni future riguardanti le grandi opere idroelettriche.

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? Punti chiave Come influirà la quota di energia gratuita sulle bollette dei cittadini?. Chi gestirà concretamente le grandi concessioni idroelettriche nei prossimi decenni?. Quali criteri stabilirà la Regione per scegliere i nuovi concessionari?. Come verranno bilanciati gli interessi industriali e la tutela del territorio?.? In Breve Concessioni valide fino a 40 anni con estensione decennale per investimenti rilevanti.. Concessionari devono consegnare annualmente una quota di energia gratuita ai servizi pubblici.. Regione deve definire legge specifica per grandi opere idroelettriche entro dodici mesi.. Affidamenti tramite gare pubbliche, partenariati privati o società in house pubbliche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valle d’Aosta: la Regione assume il controllo delle risorse idriche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Simon by J. Storer Clouston | Classic Mystery & Suspense Audiobook Sullo stesso argomento Valle d’Aosta: 15 aprile, scadenza per la nuova figura di controlloLa scadenza imminente dell’incarico di magistrato designato dal Consiglio regionale nella sezione di controllo della Corte dei conti per la Valle... Valle d’Aosta, ADU attacca Testolin: ‘La regione è ostaggio? Domande chiave Perché il ricorso di Testolin mette a rischio i fondi regionali? Come influisce lo stallo politico sulla gestione di CVA e Casinò?... Ottimo risultato dei Vigili del Fuoco della Valle d’Aosta al 15° Campionato italiano di ciclismo su strada x.com Escursione nella Valle d'Aosta reddit Musicastelle 2026: concerti gratuiti sui monti della Valle d'Aosta, dall’estate fino al foliageQuindici anni di concerti in alta quota: da Joan Thiele ai The Zen Circus, la rassegna torna sui sentieri di montagna e debutta con l’Autumn Edition. Ecco percorsi, dislivelli e come partecipare ... quotidiano.net Il Giro d’Italia torna in Valle d’Aosta con la ‘supertappa’ da Aosta a PilaANSAcom - In collaborazione con Giro d’Italia in Valle d'Aosta Arriverà ai 1.793 metri di Pila la 14/a tappa del 109/o Giro d’Italia, la Aosta-Pila, in programma sabato 23 maggio. Una frazione interam ... ansa.it