Puglia | la gestione delle risorse idriche al tempo del cambiamento climatico Seminario

Durante un seminario sulla gestione delle risorse idriche in Puglia, sono stati discussi gli effetti del cambiamento climatico sulla disponibilità di acqua e le strategie per affrontare la sfida della sicurezza idrica. Sono stati presentati dati sulle variazioni nelle riserve idriche e sulle misure per migliorare l’efficienza nell’uso della risorsa. La discussione si è concentrata sulle azioni da intraprendere per garantire una gestione sostenibile dell’acqua nella regione.

Di Nino Sangerardi: La sfida della sicurezza idrica, gli effetti del cambiamento climatico e le strategie necessarie per garantire alla Puglia una gestione sempre più sostenibile della risorsa acqua sono stati al centro del seminario “La gestione delle risorse idriche al tempo del cambiamento climatico. Quale resilienza per la Puglia?”, promosso dalla Fondazione IPRES d’intesa con la Presidenza della Regione Puglia e ospitato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Iniziativa che ha riunito rappresentanti delle istituzioni regionali, nazionali ed europee, del mondo accademico, della ricerca scientifica e dei principali soggetti impegnati nella governance del sistema idrico, in un confronto dedicato alle politiche necessarie per rafforzare la resilienza del territorio pugliese. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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26 MARZO 2026 - REGIONE: INCONTRO PUGLIA E BASILICATA SU GESTIONE IDRICA

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