Scontri per la morte di Abderrahim Fakir Ilaria Cucchi attacca il governo Meloni dopo le tensioni a Bologna
A Bologna sono scoppiati scontri dopo la morte di Fakir Abderrahim. Durante le proteste, alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti e dato fuoco a materiali, causando danni a veicoli e proprietà pubbliche e private. Ilaria Cucchi ha commentato criticamente il governo, affermando che l’Italia non impara e aggrava la situazione. Le forze dell’ordine sono intervenute per disperdere i manifestanti e ristabilire l’ordine.
Scontri per la morte di Fakir Abderrahim, le parole di Ilaria Cucchi La condanna degli scontri a Bologna Le parole di Matteo Salvini Scontri per la morte di Fakir Abderrahim, le parole di Ilaria Cucchi “Non solo l’Italia non impara, ma l’Italia fa ancora di più”, queste le parole di Ilaria Cucchi riportate dall’ANSA. Per la senatrice “il principale responsabile dei fatti accaduti domenica a Bologna sia chi ci governa, perché continua con queste politiche, tutte fondate sull’odio, sul razzismo, continua a parlare alla pancia della gente, alle paure della gente”. In un frame video l’auto del Comune date alle fiamme ieri sera durante la gli... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Morte Fakir, la nipote: Bologna non merita gli scontri, chiediamo giustizia e rispetto
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Temi più discussi: Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Pm: Fatti più estesi rispetto a video online; Morto a Bologna, per Piantedosi nessuno scudo penale per gli agenti; La morte in diretta di Abderrahim. Urla, danni e calci poi la colluttazione: indagine anche sui sanitari del 118; Morte di Fakir, scontri in piazza con lancio di bomba carta. La procura: Fatti più estesi.
Negli scontri di ieri sera a Bologna per le proteste dopo la morte di Abderrahim Fakir, tra gli operatori delle forze dell'ordine sono risultati feriti in 64, con prognosi dai 3 ai 35 giorni. Risultano danneggiati sei mezzi della Polizia di Stato. Gli ulteriori danni sono x.com
Chiede di accertare la verità fino in fondo e senza sconti per nessuno sulla morte di Abderrahim Fakir, deceduto mentre la polizia lo ammanettava nel cortile di un palazzo del quartiere Pilastro, a Bologna. Poi punta l’attenzione sugli scontri di ieri condanna facebook
Caso Fakir, auto date alle fiamme e 11 feriti negli scontri dopo il corteo verità e giustizia reddit
Morte Fakir, scudo per coinvolti. Scontri a Bologna. Meloni: Fatto inaccettabileLeggi su Sky TG24 l'articolo Morte Fakir, scudo per coinvolti. Scontri a Bologna. Meloni: 'Fatto inaccettabile' ... tg24.sky.it
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