Notizia in breve

A Bologna sono scoppiati scontri dopo la morte di Fakir Abderrahim. Durante le proteste, alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti e dato fuoco a materiali, causando danni a veicoli e proprietà pubbliche e private. Ilaria Cucchi ha commentato criticamente il governo, affermando che l’Italia non impara e aggrava la situazione. Le forze dell’ordine sono intervenute per disperdere i manifestanti e ristabilire l’ordine.