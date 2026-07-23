Il Municipio Roma I Centro e il Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (Cisom) hanno firmato un protocollo d'intesa di tre anni. L’accordo mira a rafforzare le attività sociali e socio-assistenziali rivolte alla comunità locale. La collaborazione prevede iniziative congiunte per sostenere le persone fragili presenti nel territorio. La firma è avvenuta il 23 luglio e si inserisce in un progetto di collaborazione tra le due istituzioni.

Roma, 23 lug. (Adnkronos) - Il Municipio Roma I Centro e il Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (Cisom) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa triennale per promuovere attività sociali e socio-assistenziali di interesse comune a favore della comunità municipale. L'accordo nasce dalla volontà di rafforzare la collaborazione istituzionale nella risposta ai bisogni delle persone più vulnerabili, con particolare attenzione al contrasto della povertà, dell'emarginazione sociale e della solitudine involontaria, nonché alla promozione dell'inclusione, delle pari opportunità e dell'accompagnamento ai servizi territoriali. Il... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Roma, Municipio I e Cisom insieme per rafforzare sostegno a persone fragili

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