Presentato il Pulminoamico per rafforzare i servizi di trasporto sociale a favore delle persone più fragili

Da chietitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato al municipio di Chieti il progetto Pulminoamico®, un'iniziativa che coinvolge l’amministrazione comunale, il volontariato e le imprese locali. L’obiettivo del progetto è potenziare i servizi di trasporto sociale destinati alle persone più fragili. La presentazione si è svolta in un contesto ufficiale, con la partecipazione di rappresentanti di tutte le parti coinvolte, per illustrare le modalità di funzionamento e i primi obiettivi dell’iniziativa.

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È stato presentato in Comune a Chieti il progetto Pulminoamico®: un'iniziativa che mette in rete amministrazione comunale, mondo del volontariato e tessuto imprenditoriale locale con l’obiettivo di rafforzare i servizi di trasporto sociale a favore delle persone più fragili. Il progetto vede. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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