Presentato il Pulminoamico per rafforzare i servizi di trasporto sociale a favore delle persone più fragili

È stato presentato al municipio di Chieti il progetto Pulminoamico®, un'iniziativa che coinvolge l’amministrazione comunale, il volontariato e le imprese locali. L’obiettivo del progetto è potenziare i servizi di trasporto sociale destinati alle persone più fragili. La presentazione si è svolta in un contesto ufficiale, con la partecipazione di rappresentanti di tutte le parti coinvolte, per illustrare le modalità di funzionamento e i primi obiettivi dell’iniziativa.

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