Municipio Roma IV | al via il progetto di Domotica e Telemedicina per sostegno fragili

Nel IV Municipio di Roma Capitale è partito un progetto di domotica e telemedicina rivolto a migliorare i servizi di assistenza a persone in condizioni di fragilità sociale e sanitaria. L'iniziativa mira a rafforzare l’assistenza domiciliare e di prossimità attraverso tecnologie innovative. Il progetto prevede l’installazione di dispositivi digitali e sistemi di monitoraggio remoto per supportare le persone più vulnerabili. La realizzazione si inserisce in un piano di interventi per ampliare l’offerta di servizi di assistenza sul territorio.

Nel IV Municipio di Roma Capitale inizia un progetto innovativo di Domotica e Telemedicina, finalizzato a potenziare i servizi di assistenza domiciliare e di prossimità per le persone che si trovano in condizioni di fragilità sociale e sanitaria. Questo intervento prevede l’adozione di tecnologie avanzate destinate al monitoraggio e al supporto delle persone assistite, con un focus particolare su coloro che non dispongono di una rete familiare o di caregiver capaci di garantire una presenza costante. Attivazione di una Centrale Operativa per Situazioni di Emergenza. Per tali soggetti sarà attivata una centrale operativa dedicata alla sorveglianza attiva e alla gestione delle eventuali situazioni di emergenza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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