Un docente ha scritto ai diplomati di non dimenticare Gaza, suscitando polemiche e una successiva ispezione. La mail, in cui il professore affermava di essere stato commosso dall’onda di affetto ricevuta, ha scatenato reazioni contrastanti. La vicenda ha portato a interrogazioni parlamentari indirizzate al ministro dell’istruzione. La discussione si è svolta nel contesto di una scuola del centro città, dove studenti e genitori hanno espresso pareri opposti.

Roma, al classico Vivona polemica dopo la mail del docente che dice: “L’onda di affetto mi ha commosso”. Interrogazioni a Valditara. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Il prof ai diplomati: “Non dimenticate Gaza”. Scatta l’ispezione e il caso finisce in Parlamento

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