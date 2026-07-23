Il prof ai diplomati | Non dimenticate Gaza Scatta l’ispezione e il caso finisce in Parlamento

Da repubblica.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un docente ha scritto ai diplomati di non dimenticare Gaza, suscitando polemiche e una successiva ispezione. La mail, in cui il professore affermava di essere stato commosso dall’onda di affetto ricevuta, ha scatenato reazioni contrastanti. La vicenda ha portato a interrogazioni parlamentari indirizzate al ministro dell’istruzione. La discussione si è svolta nel contesto di una scuola del centro città, dove studenti e genitori hanno espresso pareri opposti.

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Roma, al classico Vivona polemica dopo la mail del docente che dice: “L’onda di affetto mi ha commosso”. Interrogazioni a Valditara. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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