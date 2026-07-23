cari ragazzi non siate mai complici la lettera integrale del prof agli ex alunni su gaza

Notizia in breve

Un insegnante ha scritto una lettera ai suoi ex studenti, invitandoli a non essere complici di situazioni di conflitto a Gaza. La missiva, che cita anche autori come Montale e Dante, è stata letta durante un evento di saluto ai diplomati di un liceo romano. La vicenda ha suscitato attenzione e ora è stata portata all’attenzione del Parlamento.