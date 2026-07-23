Cari ragazzi non siate mai complici La lettera integrale del prof agli ex alunni su Gaza
Un insegnante ha scritto una lettera ai suoi ex studenti, invitandoli a non essere complici di situazioni di conflitto a Gaza. La missiva, che cita anche autori come Montale e Dante, è stata letta durante un evento di saluto ai diplomati di un liceo romano. La vicenda ha suscitato attenzione e ora è stata portata all’attenzione del Parlamento.
Montale, Dante, Hind Rajab nel saluto del docente del liceo Vivona di Roma ai neo diplomati. Il caso è finito in Parlamento. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Si parla di: Cari ragazzi, non siate mai complici. La lettera integrale del prof agli ex alunni su Gaza; Il prof ai diplomati: Non dimenticate Gaza. E scatta l’ispezione. Il caso in Parlamento.