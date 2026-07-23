Roma già 35 mila abbonati | giallorossi verso il sold out

Da sololaroma.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La campagna abbonamenti della squadra di calcio ha raggiunto i 35 mila tessere sottoscritte, con una prospettiva di superare i 40 mila abbonati dello scorso anno. La qualificazione in Champions League e l’entusiasmo generato dall’allenatore portano a un aumento delle sottoscrizioni. La stagione 2026-2027 si avvicina al sold out, evidenziando l’alta partecipazione dei tifosi.

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La campagna abbonamenti 202627 della Roma ha raggiunto 35 mila tessere, a dimostrazione della fede indissolubile dei tifosi giallorossi. La Champions raggiunta quest’anno e l’entusiasmo portato da Gasperini nella Capitale proiettano la società a superare i 40 mila abbonati dello scorso anno. Numeri da record già il primo giorno. Partita lo scorso 8 luglio, la vendita dei biglietti ha registrato record sin dalle prime ore. All’apertura sono stati superati i 5 mila rinnovi nelle prime due ore, fino ad arrivare 11 mila tessere al termine della prima giornata: un debutto che – come riportato da Sky Sport – ha registrato il 31% sulla media degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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ROMA, ASSALTO AGLI ABBONAMENTI: 40 MILA TESSERE E POSTI QUASI INTROVABILI!

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