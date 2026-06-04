Calciomercato Roma Venturino verso l’addio | i giallorossi non eserciteranno il riscatto dal Genoa

Lorenzo Venturino lascia la Roma dopo sei mesi. L’attaccante del 2006, arrivato a gennaio con un prestito dal Genoa, non sarà riscattato dai giallorossi. Le trattative tra le parti sono in corso, e il ritorno al Genoa appare come la soluzione più probabile. La decisione si basa sulle intenzioni della società di non esercitare il diritto di riscatto, confermando la fine del suo periodo in squadra.

L’avventura di Lorenzo Venturino alla Roma sembra destinata a concludersi dopo appena sei mesi. L’attaccante classe 2006, arrivato nella Capitale durante il mercato di gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Genoa, è infatti sempre più vicino al ritorno in rossoblù. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma non sarebbe orientata a esercitare l’opzione di acquisto fissata a 7 milioni di euro, lasciando così scadere il diritto previsto nell’accordo siglato con il club ligure. Un’operazione nata nell’ambito dell’affare Baldanzi. Venturino era approdato a Trigoria nel corso dell’operazione che aveva portato Tommaso Baldanzi a vestire la maglia del Genoa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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