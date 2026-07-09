Calciomercato Roma Greenwood verso il Fenerbahce | i giallorossi valutano Ndoye tra le alternative

Il Fenerbahce sembra aver riacceso l'interesse per Greenwood, portando la trattativa verso la fase finale. La Roma, invece, non ha ancora deciso di partecipare a eventuali aste e valuta alternative come Ndoye. La situazione del trasferimento dell’attaccante inglese resta in sospeso, con il club turco che sembra aver rafforzato l’interesse. La trattativa tra i due club è ora al centro di questa fase conclusiva.

Sta per entrare nella fase finale la telenovela estiva per Greenwood. La trattativa con la Roma resta in stand-by, con il club capitolino che non sembra intenzionato a partecipare ad aste al rialzo, mentre il Fenerbahce sembrerebbe essere tornato con decisione sul calciatore inglese. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la svolta definitiva, con i Friedkin pronti a virare su altri obiettivi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe tornare di moda il nome di Dan Ndoye. L’ala svizzera, attualmente impegnata con la propria nazionale al Mondiale, lascerebbe volentieri il Nottingham Forrest per tornare protagonista nella massima serie italiana. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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