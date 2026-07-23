Roma e la maledizione esterni | da Sancho a Summerville a Gasp non ne va bene una

Da sportmediaset.mediaset.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da quando è diventato allenatore della Roma, Gasperini ha incontrato difficoltà con i giocatori esterni d’attacco. La squadra ha cercato rinforzi in questo ruolo senza successo sul mercato. Tra le recenti assenze e infortuni, i giallorossi continuano a fare fatica a trovare alternative valide sulla fascia. La mancanza di interventi specifici ha contribuito a rendere complicata la gestione degli esterni, che rappresentano un elemento chiave nel suo schema di gioco.

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Sembra una vera maledizione quella che accompagna Gasperini da quando è diventato allenatore della Roma. Una maledizione legata all'esterno d'attacco, uno dei ruoli da sempre più valorizzati dal gioco del tecnico, ma allo stesso tempo il ruolo in cui i giallorossi non riescono a intervenire sul mercato., Già, perché riavvolgendo il nastro e tornando agli ultimi giorni della scorsa estate di calciomercato, non si può non ricordare la telenovela legata all'arrivo di Sancho in giallorosso: quando l'accordo sembrava a un passo e le cifre sembravano quadrare, ecco che la trattativa sfuma e Gasperini si trova allo scadere del mercato con le mani vuote, con l'aggravante del mancato intervento della società che lo costringe a iniziare la stagione scoperto in quel ruolo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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