La Roma ha visto sfumare l'acquisto di Summerville, il giocatore è finito in Norvegia. Il club ha tentato di portarlo in Italia, ma senza successo. Il tecnico e i dirigenti sono delusi, ma sostengono di aver fatto tutto il possibile. La trattativa si è conclusa senza accordo, e ora il piano B prevede altri scenari. La società ha confermato di aver lavorato intensamente per il trasferimento, senza riuscirci.

La Roma ci è rimasta male, come è anche giusto e normale che sia. Ma è pure vero che a Trigoria sono convinti di aver fatto davvero tutto il possibile per portare Crysencio Summerville in giallorosso. Ed in effetti è così, perché il ds Tony D’Amico si era spinto anche oltre la soglia, offrendo 47 milioni più 4 di bonus al West Ham e un contratto da 4,2 (più bonus, anche qui) al giocatore. Il che sostanzialmente vuol dire che Summerville sarebbe stato il calciatore più costoso della storia della Roma e anche quello più pagato dell’attuale rosa. Più di così, francamente, sarebbe stata dura fare. Anche perché l’affare era davvero virtualmente chiuso, con l’olandese che doveva solo salire su quell’aereo che la Roma gli aveva messo a disposizione a Rotterdam per raggiungere poi la Capitale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Roma e Gasp spiazzati da Summerville. Ora il piano B di D’Amico porta in Norvegia

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