Arena di Tor Marancia film gratis dal 22 luglio | programma orari e come partecipare
Dal 22 al 31 luglio, presso la Tenuta di Tor Marancia, sarà allestita la prima edizione dell’Arena di Tor Marancia, promossa dalla Fondazione Cinema per Roma. L’evento offrirà proiezioni gratuite di film, con orari ancora da definire. La manifestazione si svolgerà nel VIII Municipio e sarà accessibile al pubblico senza costi di ingresso. La programmazione completa e le modalità di partecipazione saranno comunicate prossimamente.
Roma, 21 luglio 2026 – Da mercoledì 22 a venerdì 31 luglio, la Fondazione Cinema per Roma realizzerà la prima edizione dell’Arena di Tor Marancia (VIII Municipio ), che sarà allestita presso la Tenuta di Tor Marancia A.F.A. 3. In arrivo dieci giorni di proiezioni a ingresso gratuito che si svolgeranno ogni sera a partire dalle ore 21.15. Il programma. Mercoledì 22 luglio h. 21:15 MR NOBODY AGAINST PUTIN di David Borenstein, Pavel Talankin, Danimarca, Repubblica Ceca, 2025, 90’ Versione originale con sottotitoli in italiano Introduce Andrea Segre Giovedì 23 luglio h. 21:15 MEZZOGIORNO E MEZZO DI FUOCO di Mel Brooks, Stati Uniti, 1974, 93’ Venerdì 24 luglio h. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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