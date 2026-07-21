Arena di Tor Marancia film gratis dal 22 luglio | programma orari e come partecipare

Notizia in breve

Dal 22 al 31 luglio, presso la Tenuta di Tor Marancia, sarà allestita la prima edizione dell’Arena di Tor Marancia, promossa dalla Fondazione Cinema per Roma. L’evento offrirà proiezioni gratuite di film, con orari ancora da definire. La manifestazione si svolgerà nel VIII Municipio e sarà accessibile al pubblico senza costi di ingresso. La programmazione completa e le modalità di partecipazione saranno comunicate prossimamente.