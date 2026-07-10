Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2026 27 Domande dal 10 al 23 luglio docenti dal 23 luglio al 4 agosto ATA Modelli nota e Contratto

Dal 10 al 23 luglio 2026, i docenti, il personale educativo e gli insegnanti di religione cattolica possono presentare le domande per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 202627. Per il personale ATA, le domande saranno invece accettate dal 13 luglio al 4 agosto, con eventuali conferme sulle date. Sono disponibili modelli, nota informativa e il contratto relativi alla procedura.

Per l’a.s. 202627 il personale docente, educativo nonché gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare le domande dal 10 luglio ore 15 al 23 luglio 2026; il personale ATA potrà presentare le istanze dal 13 luglio al 4 agosto (date da confermare). Le operazioni sono normate dal CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 10 luglio 2026 in vigore per gli anni scolastici relativi al triennio 202526, 202627, 202728. Per il solo personale docente, tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dovranno svolgersi entro il 24 agosto 2026 al fine di garantire lo svolgimento delle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato, ivi incluse quelle di cui all’art. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, attese dopo gli esiti della mobilità

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