Roma da Vanenburg a Summerville | quando un affare fatto salta sul più bello

La trattativa per l’acquisto di Crysencio Summerville si è interrotta all’ultimo momento, lasciando in sospeso il trasferimento. Questa situazione ricorda il caso di Gerald Vanenburg, campione d’Europa nel 1988, che fu annunciato come nuovo acquisto della Roma ma non arrivò mai in Italia. Entrambi i casi evidenziano come le trattative di mercato possano saltare improvvisamente, senza che si arrivi a una conclusione ufficiale.

La trattativa per Crysencio Summerville ha riportato alla memoria una delle beffe di mercato più famose nella storia della Roma. Quella di Gerald Vanenburg, campione d’Europa con l’Olanda nel 1988, annunciato come nuovo acquisto giallorosso e mai arrivato in Italia. Le epoche, le cifre e le dinamiche sono profondamente diverse. Eppure, osservando quanto accaduto nelle ultime ore, qualche analogia emerge. Anche in questo caso la Roma aveva raggiunto un’intesa con il club e con il giocatore, preparandosi ad accoglierlo nella Capitale. Poi, quando mancava soltanto l’ultimo via libera, l’inserimento di un’altra società ha cambiato lo scenario. Summerville, l’accordo e l’irruzione dell’Al Hilal. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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