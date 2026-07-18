Summerville-Roma l’affare non decolla | nessun via libera da giocatore e agenti

La trattativa tra la Roma e Crysencio Summerville non ha ancora portato a un accordo. Secondo quanto riportato, né il giocatore né i suoi agenti hanno dato il loro consenso, e al momento non ci sono segnali di un’intesa imminente. La trattativa non è proseguita né con il via libera né con un’intesa formale tra le parti coinvolte. Nessun passo avanti è stato comunicato ufficialmente in questa fase.

Niente accordo, almeno per ora. La trattativa tra la Roma e Crysencio Summerville non ha ricevuto alcun via libera né dal giocatore né dal suo entourage, secondo quanto scrive Alfredo Pedullà. Una frenata che conferma, punto per punto, quanto dichiarato da Gasperini appena qualche giorno fa in conferenza stampa. Le parole di Gasperini spiegano lo stallo. Non è un caso che la ricostruzione di Pedullà richiami direttamente quanto detto dal tecnico giallorosso. “Bisogna stabilire uno standard di contratti e questo è giusto”, aveva spiegato Gasperini, aggiungendo un concetto che oggi suona quasi profetico rispetto al caso Summerville: “Ci sono giocatori che hanno portato la squadra al terzo posto e vedersi arrivare giocatori con ingaggi alti può creare problemi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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