Summerville Roma affare sempre più vicino | offerta da 46 milioni al West Ham

La Roma ha presentato un’offerta da 46 milioni di euro al West Ham per l’acquisto di Summerville. L’olandese ha aperto alla trattativa e si avvicina alla squadra giallorossa. La società italiana accelera sul mercato e sta definendo i dettagli dell’accordo. La trattativa si svolge con il massimo riserbo, mentre il giocatore sembra disposto a cambiare club. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata né dal club né dal giocatore.

Summerville si avvicina a grandi passi alla Roma, i giallorossi accelerano sul mercato: maxi offerta al West Ham, l’olandese apre. Crysencio Summerville non è mai stato così vicino alla Roma. Il club giallorosso continua a lavorare con decisione sul mercato e ha presentato un’offerta da 46 milioni di euro al West Ham per provare a chiudere l’operazione relativa all’esterno offensivo olandese. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La trattativa è entrata in una fase molto calda, anche perché la Roma può contare sull’apertura del giocatore. Summerville avrebbe infatti gradito il progetto tecnico proposto dal club capitolino e avrebbe dato il proprio sì al trasferimento. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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