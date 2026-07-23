Roma Cristante | Difficile porsi degli obiettivi adesso

Da sportmediaset.mediaset.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la vittoria contro il Trastevere, Bryan Cristante ha commentato la situazione attuale della squadra, dicendo che è difficile stabilire obiettivi precisi in questo momento. Ha aggiunto che il gruppo sta bene e si allena con impegno, conoscendo già i concetti del tecnico, e sta cercando di mantenere la continuità nelle prestazioni.

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"Stiamo bene, stiamo lavorando tanto. Insomma, conosciamo già chiaramente i concetti del mister, però stiamo dando continuità". Lo ha detto Bryan Cristante dopo l'amichevole vinta contro il Trastevere. Sugli obiettivi della stagione, il centrocampista della Roma ha aggiunto: "Innanzitutto, come ho detto prima, dare continuità. Insomma, vogliamo crescere, vogliamo fare un'altra grande stagione come l'anno scorso. Quest'anno c'è anche la Champions che, chiaramente, è più difficile, sarà tosta anche nella fase iniziale. Porsi degli obiettivi adesso è difficile"., Infine una battuta su Pellegrini, il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno ma tra le parti prosegue il dialogo per rinnovare: "Sì, l'ho sentito. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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