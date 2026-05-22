Roma blindati i totem | Mancini e Cristante rinnovano

Nella capitale, le trattative tra la società e i calciatori sono state concluse con successo, portando al rinnovo di contratti importanti. Bryan Cristante e Gianluca Mancini hanno firmato nuovi accordi, rafforzando la stabilità del club in vista della fase decisiva della stagione. Le firme sono arrivate in un periodo cruciale, mentre la squadra si prepara a disputare le ultime partite di campionato e a puntare alla qualificazione in Champions League. Le operazioni sono state condotte senza incidenti e con un’attenzione particolare alla continuità del progetto sportivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La Roma blinda le sue fondamenta in vista del ritorno nell’élite del calcio europeo, formalizzando i rinnovi contrattuali di Bryan Cristante e Gianluca Mancini proprio nei giorni più caldi della volata per la Champions League. I due pilastri dello spogliatoio giallorosso, che avevano già raggiunto un’intesa di massima verso la fine dello scorso gennaio, erano rimasti temporaneamente congelati a causa di un preciso diktat della proprietà statunitense, intenzionata a valutare l’andamento della stagione prima di procedere con le firme. La clamorosa rimonta in campionato orchestrata da Gian Piero Gasperini e la presenza fissa del vicepresidente Ryan Friedkin al centro sportivo di Trigoria hanno spinto la dirigenza ad accelerare le operazioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma, blindati Mancini e Cristante: firme sui rinnovi nei prossimi giorniLa Roma blinda i propri pilastri: Gianluca Mancini e Bryan Cristante si apprestano a siglare il rinnovo contrattuale che li legherà ai colori... Il paradosso di Trigoria: il totem Mancini e l’enigma Cristante tra milioni e realtàNella mattinata di oggi (seppur con qualche ora di anticipo), mentre le frequenze dell’etere romano vibravano ancora per i postumi del disastro...