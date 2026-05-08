Tennis Berrettini ancora ko | Ripartire? Adesso è difficile

Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno degli Internazionali d’Italia, torneo di casa che ha sempre affrontato con aspettative alte ma senza mai ottenere risultati significativi. La sua partecipazione si è conclusa rapidamente, lasciando il suo percorso in questa edizione del torneo. La sconfitta segna un momento difficile per il tennista, che ha appena concluso la partecipazione senza passaggi avanti nel tabellone.

Subito eliminato a Roma. Si chiude subito l’avventura di Matteo Berrettini agli Internazionali d’Italia, il torneo di casa e quello a cui è più legato, ma che finora non è mai riuscito a vivere pienamente. L’italiano è stato battuto dall’australiano Alexei Popyrin, numero 62 del ranking mondiale con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 29 minuti. Per Berrettini si tratta della seconda sconfitta contro Popyrin nei cinque precedenti, dopo averne vinti tre dei primi quattro. “C’è tristezza e delusione per una partita a cui tenevo tanto. Sapevo che poteva essere complicata: la prima a Roma non è mai semplice e oggi non sono riuscito a gestire né il mio avversario né le emozioni”.🔗 Leggi su 361magazine.com

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Berrettini eliminato dagli Internazionali: «È un brutto giorno»

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