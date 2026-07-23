Roma ci sono quattro club sulle tracce di Dovbyk | le ultime

Notizia in breve

Quattro club stanno seguendo da vicino l’attaccante ucraino, considerato un possibile acquisto. Nel frattempo, la Roma sta lavorando a molte operazioni di mercato, con diversi giocatori pronti a lasciare la squadra e altri pronti ad arrivare. La rosa giallorossa si sta preparando a un cambio radicale durante questa finestra di mercato estiva.