Roma ci sono quattro club sulle tracce di Dovbyk | le ultime
Quattro club stanno seguendo da vicino l’attaccante ucraino, considerato un possibile acquisto. Nel frattempo, la Roma sta lavorando a molte operazioni di mercato, con diversi giocatori pronti a lasciare la squadra e altri pronti ad arrivare. La rosa giallorossa si sta preparando a un cambio radicale durante questa finestra di mercato estiva.
In casa giallorossa continuano i grandi movimenti di mercato sia in entrata che in uscita: ecco cosa sta succedendo. L’attacco della Roma si appresta ad essere completamente stravolto nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Arriverà almeno un esterno offensivo di livello assoluto, ma la società giallorossa è al lavoro anche per cedere quei calciatori che non rientrano più nei piani dell’allenatore Gasperini. Dovbyk (Ansa) – Calciomercato.it Tra questi figura sicuramente Artem Dovbyk, reduce da una stagione davvero negativa anche a causa di qualche problema fisico di troppo. L’attaccante della nazionale ucraina classe ’97 vanta... 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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I RAGAZZI RACCONTANO... E dopo quattro anni di missione romana i volti non sono cambiati poi così tanto, persone che si ricordano di me, di noi ragazzi e altre persone che anche se non ci avevano mai visto si sono subito fidati, ci hanno subito ringraziato. facebook
La mia intervista al @Corriere sul lavoro che stiamo portando avanti per il verde di @Roma Alcuni dati: Più verde fruibile per ogni cittadino Da 16,83 mq nel 2021 a 17,60 mq nel 2025. Depaving Già rimossi 7 ettari di asfalto, per restituire spazio al verde e all x.com