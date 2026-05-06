Roma Malen svolge lavoro personalizzato | le ultime sulle sue condizioni Su Pellegrini Dovbyk e Zaragoza
A Trigoria si continua a monitorare la condizione di Malen, che sta seguendo un percorso di recupero personalizzato. Nel frattempo, gli aggiornamenti sugli infortunati Pellegrini, Dovbyk e Zaragoza sono stati comunicati dall’infermeria, mentre la squadra si prepara per la prossima trasferta di Parma. La Roma lavora per mantenere il ritmo dopo la vittoria contro la Fiorentina nell’ultimo turno di campionato.
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