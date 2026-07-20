Calciomercato Roma Kumbulla verso la Spagna | tre club sulle sue tracce
Tre club spagnoli stanno seguendo da vicino il difensore albanese, che dopo il ritorno dalla Spagna al club di Roma, è nel mirino di diverse società iberiche. Kumbulla, che ha concluso il prestito al Maiorca, è al centro di trattative di mercato e potrebbe lasciare la squadra capitolina nelle prossime settimane. La sua situazione contrattuale e le offerte in arrivo sono ancora da definire.
Il futuro di Marash Kumbulla potrebbe essere ancora una volta in Spagna. Rientrato nella Capitale dopo il prestito al Maiorca, culminato con una dolorosa retrocessione in Segunda Divisiòn arrivata all’ultima giornata, il difensore non fa parte del progetto tecnico della nuova Roma di Gian Piero Gasperini e non si sta allenando a Trigoria insieme al resto della squadra. La società lo ha inserito tra i giocatori in uscita e sta lavorando per trovare una soluzione nelle prossime settimane. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, dalla Liga sarebbero già arrivati alcuni segnali d’interesse. Rayo Vallecano, Levante ed Elche pensano a Kumbulla. Sulle tracce dell’ex Hellas Verona ci sarebbero Rayo Vallecano, finalista dell’ultima edizione della Conference League, Levante ed Elche. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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