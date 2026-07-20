Calciomercato Roma Kumbulla verso la Spagna | tre club sulle sue tracce

Notizia in breve

Tre club spagnoli stanno seguendo da vicino il difensore albanese, che dopo il ritorno dalla Spagna al club di Roma, è nel mirino di diverse società iberiche. Kumbulla, che ha concluso il prestito al Maiorca, è al centro di trattative di mercato e potrebbe lasciare la squadra capitolina nelle prossime settimane. La sua situazione contrattuale e le offerte in arrivo sono ancora da definire.