Roma bimbo di 5 anni morto per malore in piscina | ci sono tre indagati

Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di un bambino di 5 anni avvenuta mercoledì in una piscina comunale vicino Roma, durante un centro estivo. Il bambino è deceduto a causa di un malore mentre si trovava nella struttura. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente.

Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte del bimbo di 5 anni, deceduto mercoledì nella piscina comunale di Monterotondo, alle porta di Roma, durante le attività di un centro estivo. La procura di Tivoli sta procedendo a carico di tre persone per il reato di omicidio colposo. Ma le indagini non si sono fermate qui: gli inquirenti, infatti, stanno tentando di individuare tutte le persone tenute a garantire la sicurezza degli utenti della struttura., La struttura interessata è stata posta sotto sequestro mentre i carabinieri della compagnia e della stazione di Monterotondo, coordinati dalla procura, stanno compiendo tutti gli accertamenti e i rilievi necessari per ricostruire l'accaduto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Bimbo di 5 anni muore per un malore in piscina al centro estivo: choc a Monterotondo

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Roma, bimbo di 5 anni muore dopo un malore in piscinaUn bambino di 5 anni è morto questa mattina in una piscina comunale di Monterotondo, vicino Roma.

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3 le persone indagate per la morte del #bimbo di 5 anni, morto in #piscina al centro estivo a Monterodondo (Roma), colto da un malore. L'acqua era alta 1,20 m. La Procura di Tivoli procede per omicidio colposo. x.com

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