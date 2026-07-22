roma bimbo di 5 anni muore dopo un malore in piscina

Notizia in breve

Un bambino di 5 anni è morto questa mattina in una piscina comunale di Monterotondo, vicino Roma. Durante un centro estivo con circa 15 coetanei, ha avuto un malore mentre era in acqua. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso. La procura ha disposto l’autopsia.