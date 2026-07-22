Roma bimbo di 5 anni muore dopo un malore in piscina
Un bambino di 5 anni è morto questa mattina in una piscina comunale di Monterotondo, vicino Roma. Durante un centro estivo con circa 15 coetanei, ha avuto un malore mentre era in acqua. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso. La procura ha disposto l’autopsia.
Tragedia questa mattina a Monterotondo, in provincia di Roma, presso la piscina comunale di via della Fonte. Un bambino di 5 anni, che stava partecipando a un centro estivo insieme ad altri circa 15 coetanei, ha accusato un malore mentre si trovava in acqua. Immediato l’intervento dei soccorritori, che hanno avviato le manovre di rianimazione anche con il supporto dell’elisoccorso, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Le cause del decesso e la dinamica dell’accaduto sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che svolgono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Tivoli. Questo articolo... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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