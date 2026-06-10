Polizia e IA | approvate le norme con controllo umano costante

Notizia in breve

Le nuove norme approvate prevedono un controllo umano costante sull’uso dell’intelligenza artificiale da parte della polizia. L’agente avrà il compito di monitorare e intervenire per evitare errori decisionali degli algoritmi. La normativa consente l’impiego preventivo della tecnologia in casi specifici, ma non specifica quali siano. Rimane quindi obbligatorio il supervisore umano durante le operazioni che coinvolgono l’uso dell’IA.