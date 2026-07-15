La Regione ha chiesto di rivedere le norme tecniche del Piano regolatore, mentre il Campidoglio ha confermato che la procedura adottata è corretta. La disputa riguarda le modalità di applicazione delle nuove norme, approvate di recente dall’assemblea capitolina. La richiesta di revisione da parte della Regione ha generato una frattura tra le due istituzioni, senza che siano stati ancora trovati accordi. La questione riguarda specificamente le modalità di attuazione e le interpretazioni delle norme tecniche approvate.

È scontro sulle nuove norme tecniche attuative del Piano regolatore approdate ieri in assemblea capitolina. Ad aprire la frattura è stata la nota inviata al Comune dal direttore dell’Urbanistica della Regione, Emanuele Calcagni, nella quale si contesta il fatto che il Campidoglio stia per approvare in via definitiva la variante parziale alle Nta con le controdeduzioni alle osservazioni «senza aver effettuato l’obbligatorio procedimento di verifica regionale». Si evidenzia inoltre che le modifiche apportate devono essere riproposte all’accertamento dell’ente che svolge la funzione di controllo. Alla luce della «difformità tra il testo verificato e quello che si intende approvare» si sollecitano gli adempimenti ritenuti «doverosi» per verificare che la singola variante rientri «nel perimetro della funzione conferita». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Piano regolatore, scontro tra Regione e Campidoglio: «Rivedete le norme tecniche». «Procedura corretta»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Crisi Electrolux. Urso tuona: rivedete il pianoIl ministro dell’industria ha richiesto ai vertici di Electrolux di rivedere il piano di ristrutturazione annunciato nei giorni scorsi, che prevede...

Operazioni fast per i suoi pazienti, sospeso il primario Iacoangeli. Il tribunale di Ancona: «Procedura corretta»Il primario di un ospedale di Ancona è stato sospeso, con il tribunale che ha stabilito che la procedura seguita è stata corretta.

Temi più discussi: Piano regolatore, Autorità portuale replica a Costa: Sorprendono certe ricostruzioni; Altolà della Regione Lazio sul piano regolatore, il Campidoglio va avanti; Fonderie Pisano, scontro a distanza sul nuovo progetto tra De Luca e Fico. Il punto con La Città di Salerno; Porto e città, Futuro Nazionale presenta una mozione per un nuovo modello di sviluppo integrato di Brindisi.

Piano regolatore, scontro tra Regione e Campidoglio: Rivedete le norme tecniche. Procedura correttaUna nota del dipartimento Urbanistica della Pisana contesta l'iter di approvazione del Comune che avrebbe dovuto ritrasmettere il testo modificato. La replica di Palazzo Senatorio: Procedura corretta ... roma.corriere.it

Piano regolatore, Autorità portuale replica a Costa: Sorprendono certe ricostruzioniConfronto-scontro a distanza, tramite Primocanale, tra il vicepresidente di Confindustria con delega ai porti alla logistica, Beppe Costa e l'Autorità portuale di Genova-Savona. Nelle scorse ore, inun ... primocanale.it