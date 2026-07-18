Roma Controlli straordinari dei Carabinieri dall’area della Stazione Termini a Trastevere e Ponte Milvio Con droni e nuclei mobili arrestate 21 persone e 14 denunciate

Durante controlli straordinari tra la stazione Termini, Trastevere e Ponte Milvio sono state arrestate 21 persone e denunciate 14. Sono state identificate oltre 500 persone, di cui 165 cittadini stranieri e 102 con precedenti penali. Le operazioni sono state condotte con l’uso di droni e nuclei mobili dei carabinieri.

Cronache Cittadine ROMA – Oltre 500 persone identificate, tra le quali 165 cittadini stranieri e 102 soggetti con precedenti penali, arrestate 21 L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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Controlli dei carabinieri a Ponte di Legno, identificate 96 perso

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