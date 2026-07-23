Un incendio ha interessato mercoledì 22 giugno una zona di Caivano, in provincia di Napoli, vicino a Orta di Atella. Le fiamme hanno coinvolto rifiuti e auto abbandonate, creando un vasto rogo. Sono in corso verifiche per determinare la presenza di diossine nell’area interessata. Non sono stati segnalati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Un vasto incendio è divampato ieri pomeriggio, mercoledì 22 giugno, a Caivano, in provincia di Napoli, nella zona di contrada Tavernola, al confine con Orta di Atella. Il rogo ha interessato diversi terreni e un deposito contenente veicoli abbandonati e rifiuti, provocando una densa colonna di fumo nero visibile anche a molti chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno individuato diversi focolai e avviato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area, affiancati dagli agenti della Polizia Locale. L'incendio ha coinvolto un deposito situato nelle vicinanze della SS7bis, nei pressi dello svincolo che collega la SS87NC e l'asse viario Nola-Villa Literno. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Rogo a Caivano, in fiamme rifiuti e auto abbandonate: verifiche su diossine

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