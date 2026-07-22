Incendio a Caivano a fuoco anche deposito sequestrato pieno di auto | rischio diossine

Notizia in breve

Un vasto incendio ha coinvolto un deposito di auto tra Caivano e Orta di Atella, provocando una colonna di fumo nero visibile da lontano. Il deposito, recentemente sequestrato, è andato completamente distrutto. L'Arpac ha avviato un monitoraggio per verificare la presenza di diossine nell'area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.