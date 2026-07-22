Incendio a Caivano a fuoco anche deposito sequestrato pieno di auto | rischio diossine
Un vasto incendio ha coinvolto un deposito di auto tra Caivano e Orta di Atella, provocando una colonna di fumo nero visibile da lontano. Il deposito, recentemente sequestrato, è andato completamente distrutto. L'Arpac ha avviato un monitoraggio per verificare la presenza di diossine nell'area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.
Grosso incendio tra Caivano e Orta di Atella. A fuoco deposito di auto. L'Arpac avvia il monitoraggio delle diossine. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Cornaredo, vigili del fuoco al lavoro per spegnere l'incendio: Arpa monitora diossine e furani. Il sindaco: finestre chiuseUn incendio ha interessato un impianto di trattamento rifiuti a Cornaredo, coinvolgendo cumuli di materiale stoccato all’esterno del capannone.
Incendio nella notte ad Aprilia, a fuoco un’auto. Danneggiata anche la facciata di un palazzoNella notte ad Aprilia, un’auto ha preso fuoco in via Meucci, causando la distruzione del veicolo.
Temi più discussi: La rinascita di Orta Nova passa dalla nuova Tenenza dei Carabinieri: Cittadini più sereni con Stato presente; Giugliano e Caivano, incendiato nella notte il container della società impegnata nelle bonifiche; Incendiato nella notte il container della società impegnata nelle bonifiche a Giugliano e Caivano.
L’ incendio divampato oggi in contrada Tavernola a Caivano si è man mano allargato fino ad interessare un deposito abbandonato, con prevalente presenza di vegetazione e materiale residuale. Per fortuna non risultano abitazioni coinvolte né persone ferite. facebook
Francesco Borrelli (@NotizieFrance) / Posts / X x.com
Incendio a Caivano, a fuoco anche deposito sequestrato pieno di auto: rischio diossineUn grosso incendio è scoppiato oggi pomeriggio a Caivano, in provincia di Napoli, nella zona di contrada Tavernola, al confine con Orta di Atella. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno ... fanpage.it
Incendio tra Caivano e Orta di Atella: nube nera visibile a chilometri di distanzaMomenti di paura per un incendio sul territorio di Caivano, ai confini con la vicina città di Orta di Atella (lungo l’asse mediano tra Caivano/Parco Verde e la ... ilmattino.it