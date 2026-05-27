Rogo a Isola Sacra | fiamme distruggono un’auto e colpiscono altre tre
Un incendio a Isola Sacra ha distrutto un'auto e danneggiato altre tre vetture. Le fiamme hanno interessato una Citroen Picasso, mentre le altre auto sono state colpite dal calore o dai detriti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Non sono stati segnalati feriti. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica e sulle origini del rogo.
? Punti chiave Come sono riuscite le fiamme a colpire le altre tre auto?. Cosa ha scatenato l'incendio nella Citroen Picasso?. Quali sono le cause tecniche individuate dai vigili del fuoco?. Come è stata gestita la viabilità in via Anco Marzio?.? In Breve Tre auto danneggiate, Alfa Mito, Fiat 500 e Toyota Yaris, in via Anco Marzio.. Vigili del Fuoco di Ostia e polizia locale di Fiumicino hanno gestito l'emergenza.. Nessun ferito registrato durante l'incendio avvenuto mercoledì 27 maggio zona Darsena.. Traffico rallentato in via Anco Marzio per operazioni di messa in sicurezza.. Una Citroen Picasso è stata completamente distrutta dalle fiamme nella mattinata di mercoledì 27 maggio in via Anco Marzio, nel cuore della zona Isola Sacra a Fiumicino. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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