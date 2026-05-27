Rogo a Isola Sacra | fiamme distruggono un’auto e colpiscono altre tre

Notizia in breve

Un incendio a Isola Sacra ha distrutto un'auto e danneggiato altre tre vetture. Le fiamme hanno interessato una Citroen Picasso, mentre le altre auto sono state colpite dal calore o dai detriti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Non sono stati segnalati feriti. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica e sulle origini del rogo.