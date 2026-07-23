Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nel 2021, rimane nel carcere di Bollate. I familiari dei rapinatori hanno presentato una richiesta di risarcimento di 2,3 milioni di euro. La condanna è definitiva e Roggero continuerà a scontare la pena.

Resta nel carcere di Bollate, nel Milanese, Mario Roggero: il gioielliere di Grinzane Cavour continuerà a scontare la pena a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 durante una rapina nel suo negozio, nel Cuneese. L’U fficio di Sorveglianza di Torino ha infatti respinto l’istanza di differimento della carcerazione, perché, come scrive nel provvedimento il magistrato Elena Massucco, “non si ravvisa, né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente, in questa sede”. Intanto, emerge dalle carte processuali che il gioielliere dovrà fronteggiare in sede civile una richiesta di risarcimento per 2,3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Roggero resta in carcere: i familiari dei rapinatori chiedono 2,3 milioni di risarcimento

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MARIO ROGGERO resta in CARCERE. I parenti delle vittime: Ci deve due milioni di euro

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