Mario Roggero ha passato le prime 24 ore in carcere dopo essere stato condannato a quasi 15 anni di reclusione. Questa mattina, il vicepremier ha visitato il detenuto, mentre all’esterno un gruppo di giovani della Lega ha manifestato chiedendo la grazia. I familiari dei rapinatori coinvolti minacciano di avviare pignoramenti per recuperare i soldi. La richiesta di clemenza, tuttavia, richiederà tempo e probabilmente non sarà accolta durante questo mandato.

Mario Roggero ha trascorso in carcere le prime 24 ore di una condanna a 14 anni e 9 mesi. Questa mattina è andato a trovarlo il vicepremier Matteo Salvini e all’esterno i Giovani della Lega hanno manifestato per chiedere la grazia, che però richiederà del tempo e probabilmente non avverrà nel corso di questo mandato quirinalizio. Nel frattempo, col gioielliere in carcere, le parti civili battono cassa: i familiari dei rapinatori uccisi da Roggero, e il rapinatore che è rimasto ferito, vogliono essere risarciti. “Roggero non ha ancora versato nulla. Molto probabilmente partiremo con i pignoramenti, ha diverse proprietà”, ha dichiarato l’avvocato Giuseppe Roberto Caruso, che nel processo ha rappresentato la compagna e le figlie di Giuseppe Mazzarino, il 58enne torinese ucciso insieme al complice Andrea Spinelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roggero, i familiari dei rapinatori battono già cassa: "Partiremo coi pignoramenti"

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