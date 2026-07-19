Roggero i familiari dei rapinatori battono cassa | ‘pronti a pignorare’

I familiari dei rapinatori coinvolti nel caso Roggero minacciano azioni di pignoramento, poiché l’azienda non ha ancora effettuato pagamenti. Si prevede di avviare procedure di pignoramento su alcune proprietà, tra cui immobili. Nel procedimento legale, un avvocato ha rappresentato la compagna e le figlie di un uomo di 58 anni ucciso durante una rapina, insieme a un altro uomo di 44 anni.

“Roggero non ha ancora versato nulla. Molto probabilmente partiremo con i pignoramenti, ha diverse proprietà” Nel processo Caruso aveva rappresentato la compagna e le figlie di Giuseppe Mazzarino, il 58enne torinese ucciso insieme al complice Andrea Spinelli, 44enne di Bra (Cuneo). Si sono costituiti contro il gioielliere anche la madre e i fratelli di Mazzarino, la famiglia di Spinelli, il patrigno di quest’ultimo e Alessandro Modica, l’autista ferito dopo la rapina, unico superstite della banda di malviventi. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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